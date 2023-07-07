“عون” للأناضول: الشركات التركية في ليبيا ستكون صاحبة الأفضلية بين عدة دول أوروبية

قال وزير النفط والغاز محمد عون في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إن بلاده ستدعو الشركات العالمية لإجراء مسوحات سيزمية في الأراضي الليبية والحدود البحرية العام القادم .

وأضاف عون أن الشركات التركية ستكون صاحبة الأفضلية بين دول إيطاليا والنرويج وأمريكا باعتبار أن المنطقة قريبة لهم ولديهم الخبرة الكافية ويملكون سفن تنقيب وحفر وغيره .

حيث تملك تركيا البنى التحتية والمعدات الفنية اللازمة، لإجراء المسوحات البرية والبحرية للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية النفط الخام والغاز الطبيعي .

وأكد عون أن وزارته طلبت من مؤسسة النفط مخططاً مرتبطا بتطوير الاكتشافات النفطية والغازية حيث أن ليبيا اديرها اكتشافات نفطية وغازية لم تطور بعد .

وبدأت مؤسسة النفط في تطوير إجراءات بعض القطع ومناطق الامتياز ولديها نسبته 30 إلى 40 بالمئة من مساحة ليبيا البرية والبحرية لم تستكشف أصلا وبحسب الوزير .

وأوضح عون أنه حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تم اكتشاف 29 حقلاً نفطياً جديداً 12 حقلاً للغاز الطبيعي في البر والبحر هذه المناطق لا يمكن تطويرها بالوقت الحالي .

وبينما لم يذكر الوزير عن أسباب عدم قدرة بلاده الحالية على تطويرها إلا أن ليبيا تواجه تحديات فنية وخلافات محلية وبعض الصعوبات المالية التي تؤخر عملية التطوير وفقا للوكالة التركية .

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