“الشريف”: أين ذهبت إيرادات النفط!!

تساءل الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” من خلال منشور إدرجه عبر صفحته بالقول: أين ذهبت إيرادات النفط ؟!

وقال أن ايرادات النفط الموردة إلى حسابات الخزانة بالمصرف المركزي تنخفض بشكل غير مسبوق وتصل إلى أدنى مستوى (شهري) لها على الإطلاق رغم ارتفاع مستويات الانتاج والأسعار.

وتابع بأن 300 مليون دولار فقط هي ما تم توريده وإيداعه بحساب الخزانة بالمركزي خلال شهر يونيو 2023م.

وقال: تبين ذلك من خلال حساب ( الفارق ) مقدار الزيادة في قيمة إيرادات النفط خلال شهر يونيو 2023م مقارنة بقيمتها في نهاية شهر مايو 2023م ، حسب البيانات المنشورة من المصرف المركزي نهاية كل شهر.

وأفاد: ( قارنوا ماورد بالفقرة رقم 3 بتقرير نهاية يونيو 23م ..بما ورد في نفس الفقرة بتقرير نهاية مايو 23م واحسبوا الفارق )

وتابع أن هذا الامر أوصل عجز ميزان المدفوعات إلى رقم غير مسبوق ( 11.2- ) مليار دولار نهاية شهر يونيو23م، ويتم تمويله طبعا من الاحتياطي ( مجهول القيمة والمكان ).

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