موسم المشمش يغادر المزارع في ليبيا

في زحمة فواكه الصيف لا تعطي شجرة المشمش غير فسحة قصيرة لتطرح ثمارها الصفراء الزاهية في الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو من كل العام.

وتحتل ليبيا المرتبة 26 عالميا في إنتاج فاكهة المشمش، والمرتبة الخامسة أفريقيا، والرابعة عربياً، بإنتاج سنوي تقريبي يصل إلى 25 ألف طن، وتصل مساحات أشجار المشمش في ليبيا إلى 4.5 ألف هكتار، بحسب بيانات المنظمة الدولية للأغذية والزراعة “الفاو”.

وتعد شجرة المشمش من أشجار الفاكهة المعمرة التي تنمو حيث المناخ البارد شتاء والمعتدل صيفاً، ويزرع منها في ليبيا 5 أنواع هي (الذهبي ورويال والتيلتون ويناتشي والجولد وعادة ما تتواجد الأشجار بمزارع مدن الجبل الغربي وترهونة، ومزارع الجبل الأخضر ودرنة، وكذلك المدن الساحلية كمسلاتة وزليتن

وتوصف شجرة المشمش “بالاقتصادية” من حيث استهلاك المياه، حيث يتم إيقاف ري الأشجار خلال فترة السكون وتساقط الأوراق بشهر ديسمبر، في حين يتم سقيها مرة كل 12 يوما طوال أيام السنة، باستثناء أيام نضج المحصول من شهر فبراير وحتى إبريل حيث يتم ريها مرة كل 6 أيام لتسهيل نضج الثمار وزيادة حجمها.

ويعتبر المشمش من الثمار المغذية والغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن يحتاجها جسم الإنسان وأبرزها فيتامين “E” و والحديد والبوتاسيوم.

ووفقاً لبيانات مركز البحوث الزراعية والحيوانية بلغ إنتاج الهكتار الواحد خلال الموسم الماضي 5.5 كيلو غرام، وتشير ذات البيانات إلى فقدان 30 % من الإنتاج سنوياً، نظرا لأن ثمار المشمش لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة بعد الحصاد.

ومع عدم وجود أرقام حقيقة عن كميات المشمش التي تدخل ضمن الصناعات الغذائية المحلية، تظل ثمار المشمش الضيف الخفيف على موائد الليبيين.(بكم)