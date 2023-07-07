خاص.. مؤسسة الاستثمار ترد على حكم القضاء البلجيكي بالحجز على الأموال والقبض على رئيسها

قال “لؤي القريو” مسؤول الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الحكم البلجيكي الذي صدر اليوم غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران، الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجيء المؤسسة بصدور حكم لصالحه…

وتابع بالقول أن صراعنا داخل بلجيكا مع الامير البلجيكي والذي يحكم فيه قضاء تحت تأثير الامير البلجيكي، مضيفاً: نحن نعول على القضاء الدولي المختص وليس على دولة بلجيكا التي تسعى للاستيلاء على أموالنا بدون وجه حق…

كما راهنا على الانتربول الذي انصفنا سنصعد ايضا دوليا وسنفضح مؤامرات السلطات البلجيكية

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