“الدبيبة” يتابع مشروعات التنمية وإجراءات توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023/24

تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم خلال اجتماع مع وزراء التخطيط والتربية والتعليم والحكم والمحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، تنفيذ مشروعات التنمية للعام المالي 2022، والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بها.

وأكد وزير التخطيط أن مشروعات التنمية وزعت على جميع المناطق وفق مشروعات وبرامج أجازها ديوان المحاسبة، حيث خُصص 1.8 مليار دينار خُصصت لمشروعات المنطقة الشرقية، و1.3 مليارات دينار لمشروعات المنطقة الغربية، و 1.2 مليار دينار لمشروعات المنطقة الجنوبية، و ما قيمته 800 مليون للمنطقة الوسطى، إضافة إلى ما قيمته 1 مليار دينار تنمية محلية تم صرفه لوزارة الحكم المحلي لتتولي توزيعها علي البلديات.

ويتم توزيعها بشكل مباشر وما قيمته 7 مليار للمشروعات الاستراتيجية مثل الطريق الدائري الثالث وطريق أجدابيا – جالو وطريق غات – أوباري وما قيمته 3 مليار دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.

ومن جانبه أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة توضيح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات كل المشروعات بالمدينة والمنطقة وقيمة المشروع ونسب الإنجاز.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة الحكم المحلي بضرورة استكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022 بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.

وقدم وزير التربية والتعليم موقفا عاما عن بداية العام الدراسي القادم وإجراءات طبع وتوريد الكتاب المدرسي، مطمئنا رئيس الوزراء عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات التابعة لضمان انطلاق عام دراسي بشكل جيد.

كما أصدر “الدبيبة” تعليماته لوزيري التخطيط والتربية والتعليم بالعمل على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس قبل بداية العام الدراسي القادم على أن يتم صرفها بشكل مباشر للمدارس ،حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لاستقبال تلاميذها وطلابها مع ضرورة المتابعة لتوزيعها وصرفها من قبل مكاتب المتابعة بمراقبات التعليم بالبلديات.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التخطيط.

