“وزارة المالية”: إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 45.2 مليار دينار وإيرادات تصل ل50 مليار دينار

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 45.2 مليار دينار، فيما كانت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 50.7 مليار دينار أي بفائض بلغ 5.5 مليار دينار.

حيث بلغت الإيرادات النفطية أكثر من 48.3 مليار دينار، اما الإيرادات السيادية فقد وصلت إلى 1.6 مليار دينار؛ إضافة إلى بواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 711 مليون دينار.

كما شمل الإنفاق الحكومي المرتبات والتي وصلت إلى 27.8 مليار دينار، فيما وصلت النفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 4.7 مليار دينار،إضافة إلى مشروعات وبرامج التنمية التي وصلت إلى 2.2 مليار دينار ، وشمل الإنفاق على باب الدعم 10.4 مليار دينار

