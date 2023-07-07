مصادرة 15 مليار يورو من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية لدى بلجيكا

الوطن/متابعات

حكمت دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل بمصادرة 15 مليار يورو من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية، وتوقيف رئيس المؤسسة علي محمود حيب صحيفة Le Vif البلجيكية

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام أوقف قاضي التحقيق السابق ” ميشيل كليز ” لاتهامه بالفساد و استغلال نفوذه لصالح رئيس المؤسسة الليبية، بعد إفراجه على 2 مليار يورو مجمدة تشوبها شبهة غسيل الأموال .

وبذات السياق أكد مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” عن صدور حكم من محكمة الاستئناف البلجيكية،بالحجز التحفظي على 15 مليار يورو من أموال ليبيا لدى البنوك البلجيكية

ونوه القريو أن الإنتربول سبق وأكد أن إجراءات السلطات القضائية البلجيكية ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها ذات طابع سياسي وألغى جميع طلباتها مؤكداً أنه بعد صدور حكم اليوم يتوقع أن يأخذ النزاع بين المؤسسة والأمير البلجيكي طابعا دوليا بالنظر لانحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية حسب تعبيره .