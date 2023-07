مصرف ليبيا المركزي يكشف عن وجود عجز في النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 2023 وصل إلى 11.2 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الجمعة بأن العجز في النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 2023 وصل إلى 11.2 مليار دولار.

كما وصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 21.3 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال النصف الأول من هذا العام 10.1مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال الأشهر الخمسة الماضية بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 10.5 مليار دولار، منها مبلغ 5مليار و922 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ 4 مليار و451 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 174 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند “التزامات لجهات عامة” بقيمة وصلت إلى 10 مليار و720 مليون دولار.

