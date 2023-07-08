الحكومة تعتمد وتوضح القيم المالية لمخصصات التنمية في مناطق البلاد

اجتمع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أمس الجمعة 7 يوليو 2023، مع وزراء التخطيط والتربية والتعليم والحكم والمحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية للعام المالي 2022، والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بها.

وأكد وزير التخطيط أن مشروعات التنمية وزعت على جميع المناطق وفق مشروعات وبرامج أجازها ديوان المحاسبة، حيث خصص 1.8 مليار دينار خصصت لمشروعات المنطقة الشرقية، و1.3 مليار دينار لمشروعات المنطقة الغربية، و 1.2 مليار دينار لمشروعات المنطقة الجنوبية، وما قيمته 800 مليون للمنطقة الوسطى، إضافة إلى ما قيمته 1 مليار دينار تنمية محلية تم صرفه لوزارة الحكم المحلي لتتولي توزيعها علي البلديات بشكل مباشر وما قيمته 7 مليارات للمشروعات الاستراتيجية مثل الطريق الدائري الثالث وطريق أجدابيا- جالو وطريق غات- أوباري وما قيمته 3 مليارات دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة توضيح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات كل المشروعات بالمدينة والمنطقة وقيمة المشروع ونسب الإنجاز.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الحكم المحلي، بضرورة استكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022 بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.