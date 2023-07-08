ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و207 آلاف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و207 آلاف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي انخفض إلى مليار و109 ملايين قدم مكعب، حيث بلغ استهلاك شركة الكهرباء 890 مليون قدم مكعب، و 126 مليون قدم مكعب، للمؤسسة الوطنية للنفط، و88 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 5 ملايين قدم مكعب.