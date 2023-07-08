خبير مالي يعلق على قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا

أكد الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي وأستاذ التمويل بجامعة نوتنغهام ترنت الدكتور سليمان الشحومي، أن قرار تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، للجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام جاء في ضوء الخلاف بين الكيانات السياسية الليبية على تقاسم الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتولى عملية الإنفاق من الإيرادات بشكل مباشر في ظل حكومة تتواجد في شرق البلاد لا تتوافر لها أي موارد، وهو ما أدى لتأجج الصراع وعدم وجود أفق لحل الأزمة التي تتطلب إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة.

وأعتبر أن القرار مخرج لحالة الاحتقان التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة لكن الشحومي أعرب في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» عن دهشته من تشكيل اللجنة من شخصيات من دون تحديد صفاتهم مع ضم جهات رقابية وتنفيذية في المصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية والرقابة الإدارية.

وأضاف الخبير المالي : «لست أدري كيفية تحمل اللجنة مسؤولية إدارة المال العام خاصة الانفاق والتحصيل مع عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل اللجنة… الموضوع سيكون مؤقت إلى أن يتم الخروج بحكومة واحدة لمعالجة هذه الأمور».

شكل المجلس الرئاسي الليبي، لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة الليبية، تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات، وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

ويتولى رئاسة اللجنة المالية العليا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وتضم 17 عضواً من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، والقيادة العامة للجيش الليبي، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط. وتنص المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي على أن أحكام قرار تشكيل اللجنة مؤقت ويهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.