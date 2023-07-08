وزير النفط يدعو الشركات العالمية والتركية لإجراء مسوحات سيزمية في الأراضي الليبية

أكد وزير النفط والغاز محمد عون أمس الجمعة 7 يوليو 2023، أن حكومة الوحدة الوطنية ستدعو الشركات العالمية لإجراء مسوحات سيزمية في الأراضي الليبية والحدود البحرية العام القادم للتنقيب عن مصادر الطاقة من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأوضح عون أن وزارته طلبت من مؤسسة النفط مخططا مرتبطا بتطوير الاكتشافات النفطية والغازية حيث إن ليبيا لديها اكتشافات نفطية وغازية لم تطور بعد .

وبين عون أن المؤسسة الوطنية للنفط بصدد تطوير إجراءات بعض القطع ومناطق الامتياز ولديها نسبته 30 إلى 40%، من مساحة ليبيا البرية والبحرية لم يتم اكتشافها.