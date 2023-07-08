المركزي يوضح قيمة إيرادات واستخدامات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي أمس الجمعة 7 يوليو 2023، عن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، والتي بلغت 21.3 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المركزي خلال الفترة من 1يناير وحتى 30 يونيو من العام الجاري 10.1 مليار دينار.

وبين التقرير عن وجود عجز في النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام 2023، وصل إلى 11.2 مليار دولار.

وأوضح المركزي في بيانه بأنه قام خلال الأشهر الخمسة الماضية بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 10.5 مليار دولار، منها مبلغ 5 مليار و922 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ 4 مليار و451 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 174 مليون دولار حوالات، وقيمة 10 مليار و720 مليون دولار تحت بند التزامات لجهات عامة.