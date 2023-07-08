أسعار الغذاء العالمية في أدنى مستوى لها منذ عامين

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة، أمس، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط ​​122.3 نقطة في يونيو، مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، وكانت قراءة مايو في الأصل 124.3.

وقراءة يونيو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 % من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022. وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب، توقعت «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب العام الجاري 2.819 مليار طن.