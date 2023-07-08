الذهب يُواصل الصعود وينهي الأسبوع على مكاسب

واصل الذهب الصعود في تعاملات يوم الجمعة، وأنهى الأسبوع على مكاسب.
ويأتي ذلك بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكاً حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددًا واستمرار ذلك بعد يوليو.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1926.54 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9.% إلى 1932.5دولار. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الذهب بنسبة 0.27%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.
وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات، ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بشكل طفيف لتستقر عند 23.06 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.73% إلى 908.24 دولار.
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