واصل الذهب الصعود في تعاملات يوم الجمعة، وأنهى الأسبوع على مكاسب.

ويأتي ذلك بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في ‏القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكاً حول آفاق رفع أسعار الفائدة ‏مجددًا واستمرار ذلك بعد يوليو.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1926.54 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9.% إلى 1932.5دولار.‏ وعلى أساس أسبوعي، ارتفع الذهب بنسبة 0.27%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ‏جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من ‏أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.‏

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد ‏صدور البيانات، ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأميركية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة ‏البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بشكل طفيف لتستقر عند 23.06 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.73% إلى 908.24 دولار.

The post الذهب يُواصل الصعود وينهي الأسبوع على مكاسب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا