تحسن في احتياطي النقد الأجنبي بتونس

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس حتى يوم الخميس 22,9 مليار دينار تونسي (7,4 مليارات دولار أمريكي)، بفضل الزيادة في تحويلات التونسيين المغتربين، وإيرادات قطاع السياحة الذي حقق انتعاشا في النصف الأول من العام الجاري.

ويسمح احتياطي النقد الحالي بـ99 يوما من عمليات التوريد، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

وبلغ إجمالي تحويلات التونسيين 3,9 مليارات دينار تونسي (1,2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي مقابل 3,7 مليار دينار (حوالي 1,1 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت إيرادات قطاع السياحة لتبلغ 718 مليون دولار حتى يونيو من العام الجاري مقابل 462 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، لتحقق بذلك العائدات نموا بـ54,4 %.

وتتوقع تونس هذا العام توافداً هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9,3 ملايين سائح قبل أن تتقلص الأعداد بشدة في السنوات اللاحقة بسبب تفشي جائحة كورونا.