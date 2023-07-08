خاص.. محامي الأمير البلجيكي: لهذه الأسباب نرغب في سجن علي محمود ورفضنا الرشاوي ونتهم بنك الABC

صرح محامي الأمير البلجيكي لوران ارنوتس حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال أن قاضي التحقيق في بلجيكا يطالب بسجن مدير المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن وذلك لأنه لا يجيب على أسئلته حول مكان وجود الأموال الليبية لذلك قبل أن يكون علي شاهداً أصبح الآن مشتبهاً به.

وأضاف “ارنوس” أن التحقيق مستمر ولم ينتهي كما سيتعين على الأشخاص الآخرين الرد أيضًا وعلى سبيل المثال الرئيس الحالي للبنك الوطني الليبي والذي كان أيضًا مديرًا لبنك ABC حيث تم توجيه الإجراءات الغير القانونية إلى ABC وبشكل غير قانوني وهذا هو المسار الطبيعي للتحقيق الجنائي ، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص ذو النفوذ لا يريدون أن يشرحوا للقاضي إلى أين تذهب الأموال .

وأكد المحامي لصدى الاقتصادية بالقول: هم أيضا لا يريدون التسوية في الواقع ولكننا أيضا لن نقبل دفع الرشاوى لذلك توقفت المحادثات وكانوا يأملون في عرقلة التحقيق الجنائي وبدلاً من ذلك لقد جاءت بنتائج عكسية لذلك ليس الأمر أننا نسعى وراء أي شخص على وجه الخصوص إنها استراتيجية الشعب الليبي في السلطة التي لا معنى لها الآن .

وأوضح المحامي أن الحكومة في ليبيا يريدون بدء إجراء تحكيم ضد بلجيكا ولازالو يغصوون ويغرقون في حفرة أعمق في النهاية ، ولكن المشكلة هناك 38 مليونًا وقد يخسرون أيضاً 15 مليارًا نتيجة تصرفات لا معنى لها وفقا للمحامي.

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