خاص.. لا صفقة بين سيف القذافي ولبنان حيال قضية هانيبال.. ورئيس النواب هناك يرفض التصريح

صرح مدير معهد الولايات المتحدة للسلام اللبناني إيلي أبو عون لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال: أن فيما يخص قضية اطلاق سراح هانيبال القذافي فإنه ليس هناك صفقة مؤكدة بين سيف القذافي والحكومة اللبنانية ومن جانب أخر رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التصريح لصدى الاقتصادية بخصوص قضية هانيبال .

وأكد أبو عون لصدى الاقتصادية أن إطلاق سراح هانيبال ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي والسبب أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيفقد الكثير من الشعبية إذا وافق على ذلك حيث أن كانت هناك محاولات متعددة من قبل روسيا وفرنسا وآخرين دون جدوى .

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