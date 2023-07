“الدبيبة” يجتمع مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

عقد رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت اجتماعا مع مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية.

حيث أكد رئيس مجلس الأمناء، على جهود المؤسسة في مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها خلال السنوات الماضية، التي لم تنجز منذ أكثر من 15 عاما، وكانت أول أهداف الحكومة في ملف الاستثمارات، وقد أنجزت.

كما شدد “الدبيبة” على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في كافة الخطط.

وقدّم رئيس المؤسسة، عرضا ضوئيا يوضح الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، مبينًا جهود العاملين بالمؤسسة مع الشركات العالمية بهدف إقفال الحسابات الختامية وتحديد وتقييم كافة الاستثمارات، سواء أكانت عقارية أم مالية أم على هيئة محافظ، مؤكدا أن المؤسسة استطاعت اليوم الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئنًا الحاضرين بأن أموال الليبيين لم تضِع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة.

وشدد رئيس مجلس أمناء المؤسسة على ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح كافة البيانات والأرقام لأبناء الشعب الليبي، موضحًا أن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.

وأشاد الدبيبة بتضافر جهود مؤسسات الدولة الليبية لحماية أصول المؤسسة في الخارج أمام محاولات الاستيلاء والنهب، مثنيًا على جهود مكتب النائب العام في متابعة القضايا والأحكام الصادرة بشأن المؤسسة دوليًّا بالتعاون مع إدارة القضايا وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.

