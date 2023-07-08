خاص..محامي الأمير البلجيكي: النخبة الليبية الجديدة تربح مثل نخبة القذافي ولديهم شقق بلندن ..ورفضو التعاون معنا بتعليمات من النائب العام

صرح محامي الأمير البلجيكي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم لوران ارنوتس لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال: لا يمكننا تحديد العقوبات لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أو لمدير مصرف ABC ومن الصعب معرفة ذلك الآن أيضا هذا ليس تركيزنا هذا يعتمد على تورطهم الشخصي في الجنح ويمكن أن تصبح أيضًا أضرارًا جانبية للوضع الذي تسامحوا معه أو ساهموا في إخفاءه .

وأكد ارنوس لصدى الاقتصادية أنهم رفضوا التعاون بشكل كامل بناء على تعليمات من النائب العام لذا فالأمر لا ينبغي على دولة ليبيا أن تتعاون فقط من أجل استرداد أصولها بل أن تشجع على تتبعها أيضًا لكن لسبب ما لا يريد بعض الأشخاص ذوي النفوذ أن يعرفوا أو يُعلموا أين تذهب الأموال .

وأضاف من جانبه أن هناك تقرير صدر الشهر الماضي عن المؤسسة الليبية للاستثمار يوضح على سبيل المثال 80 ٪ من 7 مليارات من العقارات في بريطانيا لم تجد أدلة على الملكية لذا لا يمكنني إلا أن أفترض أن النخبة الليبية الجديدة تربح مثل النخبة القذافي السابقة كما انهم إضافة إلى أنهم يملكون الشقق في لندن .

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