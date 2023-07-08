مجلس النواب يصدر القانون رقم (18) الخاص بمرتبات الموظفين – النص

أصدر مجلس النواب القانون رقم (18) لسنة 2018 والذي يختص بمرتبات الموظفين الممولين من الخزانة العامة للدولة وتقرير بعض الأحكام.

ونشر المجلس القانون في الجريدة الرسمية، وأرسل نسخة منه إلى المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

واستثنى القانون الصادر الجداول المنظمة لمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية والجداول المنظمة لأعضاء الهيئات القضائية، والمحكمة العليا والمناصب السيادية.

وشمل القانون بعض المواد المنظمة للعمل اليومي، كتحديد بداية ونهاية الدوام الرسمي، إلى جانب تحديد الحد الأدنى والأعلى للساعات التدريسية والبحثية والطبية والتدريبية ومافي حكمها.

وحدد القانون في جدول مطول، الدرجات الوظيفية، ومرتبات شاغلي المناصب القيادية بالوحدات الإدارية على ألا تتجاوز نهاية الدرجة 14, إلى جانب تنظيم المنح والمزايا المالية والمكافآت.

وألغى مجلس النواب بموجب هذا القانون جميع القوانين والجداول والقرارات والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات والمعمول بها، قبل نفاذ هذا القانون.

نص القانون:

المادة 1

مع عدم الإخلال بمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية والجهات الخاضعة لإشراف ديوانه، وأعضاء الهيئات القضائية والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، يُعمل في شأن مرتبات الموظفين الوطنيين بكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بأحكام القانون المرفق.

المادة 2

تصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مكتب رئاسة مجلس النواب بالنسبة للجهات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، وبقرار من مجلس الوزراء فيما عدا ذلك، وتتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

مواعيد بداية ونهاية الدوام الرسمي. تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الساعات التدريسية، أو التدريبية، أو الطبية أو البحثية وما في حكمها لمقابل نسبة الأداء الأسبوعية أو الشهرية كاستثناء من ساعات العمل المحددة بقانون علاقات العمل، واعتبار ما يزيد عنها في حكم العمل الإضافي. تحديد مرتبات شاغلي الوظائف القيادية بالوحدات الإدارية التي لم يرد ذكرها في هذا القانون على ألا تتجاوز نهاية مربوط الدرجة الرابعة عشر. تحديد قيمة المكافأة المالية لأعضاء لجان شؤون العاملين ولجان التدريب ولجان العطاءات ولجان الجرد ومجالس التأديب، وما في حكمها من اللجان الدائمة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، وفي كل الأحوال لا يجوز للموظف عضوية أكثر من لجنتين ويستثنى من ذلك اللجان التي تتحدد عضويتها وفقا للصفة الوظيفية. تحديد العلاوات التي تمنح لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، وتسمية الوظائف المستحقة لها وتحديد قيمتها المالية، ويشترط لصرف هذه العلاوات تسكين مستحقيها على وظيفة بملاك وظيفي معتمد. تنظيم منح المزايا التشجيعية لكل موظف يرغب في ترك الخدمة بالوظيفة العامة والتحول للقطاع الخاص.

وإلى حين صدور هذه اللوائح والقرارات المنصوص عليها بالقانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 3

تسوى الأوضاع الإدارية والمالية لشاغلي الوظائف بالوحدات الخاضعة لأحكام القوانين والقرارات الملغاة بموجب أحكام هذا القانون، ووفقا لنموذج تغيير الوضع الوظيفي طبقا لما هو مبين في الملحق رقم 4 المرافق لهذا القانون، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تغيير في الوضع الوظيفي للموظف دون النموذج المرفق.

المادة 4

تشكل بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للمصلحة لجنة تتولى النظر في التظلمات التي تقدم بشأن التسويات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون، على ألا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للمصلحة.

المادة 5

تلغى كافة القوانين والقرارات والجداول والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات و الأجور المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون في الجهات التي تسري عليها أحكامه، ويستثنى من ذلك الجداول المنظمة لمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية، والجداول المنظمة لمرتبات أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة العليا والمناصب السيادية.

المادة 6

تلغى الفقرة 11 من المادة رقم 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2023/01/01 م ويلغى كل حكم يخالفه.