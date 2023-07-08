الدبيبة يشدّد على الإفصاح عن قيمة استثمارات المؤسّسة الليبيـة للاستثمار

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار والشركات التابعة لهل وذلك خلال زيارة تفقدية للمؤسسة التي يشغل الدبيبة منصب رئيس مجلس الأمناء بها، وذلك للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على جهود المؤسسة في في إنجاز مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها خلال السنوات الماضية التي لم تنجز منذ أكثر من 15 عاما، كما شدد على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في كافة الخطط.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في كافة الخطط.

وأكد رئيس المؤسسة على أنها استطاعت اليوم الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئنا بأن أموال الليبيين لم تضع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت مرحلة حصر الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة، وذلك خلال تقديم عرض مرئي يوضح الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة.