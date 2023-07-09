انخفاض الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 09 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 09 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7935 دينار، مسجلاً انخفاضاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2578 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1546 دينار، والدولار الكندي 3.6104 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1839 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2778 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3051 دينار، والدينار التونسي 1.5538 دينار، والدرهم المغربي 0.4901 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: