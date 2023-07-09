مصرف النوران ينوه بشأن سقف السحب والشراء

نوه مصرف النوران بشأن سقف السحب والشراء اليومي والاسبوعي والشهري ببطاقة ركاز المحلية.

وقال المصرف في منشور له على موقع فيسبوك “زبائننا الكرام نعلمكم بأن سقف السّحب والشّراء ببطاقة ركاز المحلية على النّحو التالي”:

سقف السحب والشراء اليومي: 8000 دينار ليبي.

سقف السحب والشراء الاسبوعي: 16000 دينار ليبي.

سقف السحب والشراء الشهري: 32000 دينار ليبي.

وتتيح لك بطاقة ركاز :