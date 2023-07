“اللافي” يبحث سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف رحالتها مع ايطاليا

بحثت للجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” لرفع الحظر الجوي عن المطارات برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” خلال مع سفير جمهورية ايطاليا في ليبيا”جانلوكا البيريني” والوفد المرافق له، سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ونوقش خلال الاجتماع آخر المستجدات التي خلصت لها الفرق الفنية الليبية الإيطالية المشتركة ونتائج الزيارة الميدانية في شهر مايو الماضي، والمتعلقة بالتدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية والبرنامج الزمني المتعلق بفتح مجال الطيران وإعادة سير الرحلات الجوية بين البلدين.

وأبلغ الوفد الإيطالي الجانب الليبي عن قرار الحكومة الإيطالية برفع حضر الطيران المدني الليبي على إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية.

واتفق الجانبان على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين واختيار ناقل جوي ليبي وآخر ايطالي لإستئناف الرحلات من والى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس القادم، على أن تقلع أولى الرحلات التجارية المباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.

وأكد “اللافي” بإن رئيس الوزراء “الدبيبة” يولي هذا الملف أهمية قصوى لما له تداعيات إيجابية على تسهيل سفر المواطنين الليبيين، ودعم العلاقة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي عزم بلاده الاستمرار في التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفني الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني “محمد شليبك” والفريق الفني المرافق له، وعن الجانب الإيطالي مدير مؤسسة الطيران الإيطالي والفريق الفني التابع له.

