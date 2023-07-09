اقتصاد

أكثر من 9 أطنان فاكهة استوردتها ليبيا من تونس خلال النصف الأول من 2023

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أفاد المرصد الوطني للفلاحة في تونس، بأن السوق الليبية احتلت المركز الأول من الصادرات التونسية للفاكهة بـ 60.5%.

وأضاف المرصد بأن ليبيا استوردت 9.9 أطنان من الفواكه التونسية حتى 3 يوليو 2023، مقابل 15 طنًّا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، أي بانخفاض 34.4% في الكمية.

ويُعدّ الخوخ الفاكهة الرئيسية المصدَّرة إلى ليبيابـ43.4%، من نسبة الصادرات، فيما احتلت السوق الإيطالية المركز الثاني بقيمة 13.1 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن تونس تحافظ على مكانتها في السوق الليبية التي تستوعب وحدها نحو 90% من صادرات الغلال، خاصة الخوخ بوطبقاية الذي يشهد طلبا كبيرا من المستهلك الليبي.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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