إقبال على عيادات التجميل في ليبيا ونقابة الأطباء تحذر

أحدث بريق الإعلانات المخادعة على وسائل التواصل الاجتماعي توسعاً ملحوظاً في الإقبال على قطاع التجميل، خصوصاً مع ظهور تقنيات تجميلية جديدة تغني عن التدخل الجراحي.

قصص كثيرة ترويها سيدات خضعن لعمليات التجميل في مناطق مختلفة من الوجه والجسم، ورغم أن هذه العمليات بدأت بعلاج الحالات المرضية وتصحيح المشاكل الصحية إلا أنها تحولت إلى هوس وإدمان أكثر من كونها حاجة.

في إحدى عيادات التجميل بمنطقة النوفليين وسط طرابلس، تقوم مروى الشارف بحقن “سكن بوستر” للسيدات، بغرض إضفاء النظارة على وجههن، كما أنها تقوم بحقن البوتكس والفيلر وتركيب خيوط الشد، وعمليات الليزر للبشرة والشعر.

مروى ” واحدة من الليبييات اللواتي اجتزن دورات تدريبية مكثفة في مجال الطب التجميلي، وتعتبر أن مهام طبيب التجميل تنحصر في جراحات الفك والأنف وتغير شكل العيون وشفط الدهون.

غير أن الطبيبة جراحة التجميل “غفران عمار” رأياً آخر، أوضحت فيه أن كافة التدخلات التجميلية التي باتت تلقى إقبالا كبيراً ولا تحتاج إلى جراحة، كعمليات شد الوجه بالخيوط للتخلص من الترهل، وكذلك شد الجفون لتحسين المظهر الخارجي للعيون، إضافة إلى ملء الفراغات في الوجه وعمليات الليزر، وكافة حقن النضارة والتفتيح بحاجة إلى طبيب متخصص لإجرائها، إذ قد تتسبب أحياناً بآثار جانبية، ولا أحد سواه يمكنه استدراك المشكلة والسيطرة عليها.

ووفقاً لبيانات الجمعية الدولية لجراحة التجميل (ISAPS) يعتبر متوسط تكاليف عمليات التجميل في ليبيا مرتفعا نسبيا إذا ما تمت مقارنته مع بقية الدول العربية.

وتتوقف التكلفة المادية للتجميل في ليبيا، على جودة المواد والكميات المستخدمة، حيث تتراوح عمليات التجميل غير الجراحي في ليبيا ما بين 450 دينار إلى 3 آلاف دينار، في حين تتراوح العمليات التجميلية الجراحية من ألفين دينار وحتى 10 آلاف دينار.

ورغم تحذير نقابة الأطباء من اللجوء إلى أطباء غير متخصصين، إلا أن العروض الرخيصة نسبياً في ظل غياب الرقابة تدفع الباحثين عن الجمال إلى براثن الممارسات العشوائية بمراكز غير متخصصة.

ويؤكد نقيب الأطباء محمد الغوج إن عدم النظام والفوضى يلفان عالم التجميل وأن 90 % من عيادات التجميل غير مرخصة، رغم محاولات النقابة الحثيثة للحد منها ،وإيقافها، ولكن دون فائدة.

وأشار إلى أن الكثير من العاملين في هذه المراكز لا يملكون مؤهلات طبية أو خبرة، ومن ضمنهم بعض أصحاب التخصصات الطبية الذين استسهلوا الأمر، مثل الصيادلة وحتى خريجو التحليلات الطبية والبيطرة وكوادر التمريض وتخصصات أخرى دخيلة لا علاقة لها بالطب مطلقاً، موضحاً بأن نقص التشريعات المتعلقة بطب التجميل، وعدم تنظيم القانون الصحي الليبي لهذا النشاط ساهم في زيادة الفوضى، كاشفا عن تجهيز بروتوكول لمزاولة مهنة الطب التجميلي، ومشيراً إلى تحديد المهام التجميلية ضمن تخصصات جراحة التجميل والجلدية والأسنان.

ويؤكد نقيب الحلاقين ومراكز التجميل عبد المولى أبو نوارة ضبط قيام عدد من صالونات التجميل بأعمال الحقن وبعض التدخلات التجميلية غير الجراحية، واعتبر ذلك تطاولًا على مهنة طب التجميل، محذراً من النتائج العكسية لذلك.

ويضيف أبو نوارة أنه خلال الحملة التفتيشية التي أطلقتها النقابة نهاية العام الماضي تم قفل عدد من الصالونات المخالفة وإحالتها على الجهات المختصة لنتفاجئ بتسوية أوضاعها في ظرف ساعات واستئناف نشاطها بشكل علني.

نتائج تقرير اللجنة العليا للتفتيش على عيادات التجميل برئاسة رئيس نيابة شمال طرابلس كشفت عن ممارسة 47 طبيب متخصص للطب التجميلي في عيادات مدينة طرابلس، في حين تجاوز عدد الدخلاء الذين يمارسون مهنة الطب التجميلي 237 شخصاً، منهم 69 شخصا من جنسيات مختلفة.

“الجمال الصناعي” الذي غزا ليبيا خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر على من استطاع إليها سبيلا، بل بات أولوية لدى الكثير ولو بالدين.(بكم)