اجتماع هـام لوزير العمل بشأن سوق العمل و تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة علي العابد على أهمية وضع خطة شاملة لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رئيس هيئة سوق العمل.

وبحث المجتمعون أهمية تفعيل الهيئة للقيام بدورها وفق المهام والصلاحيات المنوطة بها لتنظيم سوق العمل وتصاريحه بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة.

وفي ذات السياق، تشهد الجارة الغربية تونس إضطرابات واسعة بسبب خروقات أمنية وحوادث تتهم السلطات هناك العمالة الوافدة من جنوب الصحراء بإرتكابها، كان آخرها ما شهدته قبل أيام مدينة صفاقس جنوب البلاد من اعمال عنف وشغب، والذي ترتب عليها عمليات إخلاء واسعة قامت بها قوات الأمن للمهاجرين من منازلهم.

وأكد مصدر امني تونسي لتطبيق بكم الأخباري قيام السلطات التونسية بنقل المئات من العمالة الأفريقية الوافدة وطالبي اللجوء الذين كانوا يتواجدون بصفاقس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي بمنطقة رأس اجدير، فيما يبدوا أنه محاولة لدفعهم إلى الداخل الليبي.

هذا وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن قوات الأمن التونسية طردت جماعيا عدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة بينهم أطفال ونساء حوامل منذ 2 يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة بأن كثيرون منهم قد تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد.