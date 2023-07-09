الشؤون الاجتماعية تبحث تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالمتقاعدين

بحثت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الودة الوطنية مع رئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل الشقمانى تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق فئة المتقاعدين.

وأكدت الكيلاني على متابعة تنفيذ إنشاء المنتديات وبيوت الخبرة في مختلف البلديات، إضافة إلى متابعة مشروع إنشاء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى استكمال المبادرة التاريخية بشأن إنشاء المجلس العام للخبراء المتقاعدين، ورعاية شؤونهم بدول الاتحاد المغاربي، ودراسة مقترح النقابة العامة المتعلق باستضافة اجتماع الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب خلال الفترة المقبلة.