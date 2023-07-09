اجتماع أمني في بنغازي لتأمين نقل الأموال والسيولة النقدية للمصارف

بحث السيد مدير امن بنغازي اللواء أحمد الشامخ مع رئيس فرع الهيئة العامة لامن المنشأت فرع بنغازي اللواء عمر الأمين التعاون المشترك لتأمين نقل الأموال والسيولة النقدية للمصارف وتعزيز تأمين المنشأت المالية بالبلاد.

وأكد اللواء احمد الشامخ خلال اللقاء الذي انعقد اليوم بمقر مديرية أمن بنغازي على جهوزية الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للمديرية على تأمين المصارف والمنشأت المالية بالشكل المطلوب.

وجدد دعم المديرية واستعدادها التام على التعاون مع كافة الأجهزة والادارات الأمنية المختلفة التي تعمل على تعزيز أمن المواطن وأمن ممتلكاته وأمواله..

من جانبه أثنى اللواء عمر الأمين على جهود مديرية أمن بنغازي ومنتسبيها في حفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة بنغازي وضواحيها مايعزز من ضبط الشارع واستتاب الأمن داخلها.