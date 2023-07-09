مركز الرقابة يضبط شاحنات محملة بالمواد الغذائية تفتقر للاشترطات الصحية

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، ضبط عدد 2 شاحنات محملة بالمواد الغذائية تفتقر لادنى الاشترطات الصحية الخاصة بوسائل النقل خاصة خلال درجات الحرارة المرتفعة بفصل الصيف.

وبناء على المراسلة الواردة من قبل جهاز الحرس البلدي و بخصوص ظبط عدد(2 شاحنات ) محملة مواد غذائية مختلفة الأنواع داخل نطاق مدينة( غريان ) حيث توجه مفتشوا مكتب الجبل الغربي للكشف على المواد الغذائية ومن خلال الكشف الظاهرى تبين ان وسيلة النقل غير مطابق للاشتراطات الصحيه وصلاحية المواد الغذائية المحملة على الشاحنات جميعها سارية المفعول .

وتم تحويل تقرير مفصل إلى جهات الاختصاص لي اتخاد الاجراءات القانونية حيالهم .