الجزائر توقع صفقات نفط وغاز ضخمة مع فرنسا

أبرمت الجزائر 3 صفقات جديدة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، متعلقة بمجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

ووقع المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، والمدير العام لشركة “توتال إنرجيز” باتريك بوياني، اليوم الأحد، بالعاصمة الجزائر، عقدين للمحروقات، وعقد يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين “سوناطراك” و”توتال إنرجيز” لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، ومذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وبحسب بيان للشركة الجزائرية، يتعلق عقدا المحروقات بالحقول التي تستغل بالشراكة بكل من TFT 2 وTFT جنوب، مما سيسمح للشريكين المتعاقدين “سوناطراك” و”توتال إنرجيز” بالاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في القانون الجديد 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019.

وينص عقد TFT 2 على استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 332 مليون دولار أمريكي، مما يسمح باسترجاع 43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال.

كما تقدر الاستثمارات للعقد الثاني TFT جنوب بمبلغ 407 مليون دولار أمريكي، مما يتيح استرجاع 11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال، وبالتالي، فإن الإنتاج المشترك للرقعتين TFT 2 وTFT جنوب سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم.

وتتعلق الاتفاقيات الموقعة في مجال الغاز الطبيعي المسال بتمديد الالتزامات التعاقدية بين “سوناطراك” و”توتال إنرجيز” لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.

ويؤكد الطرفان، من خلال هذه الاتفاقيات، تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز، والمساهمة في الأمن الطاقوي للمستهلكين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تجسيداً لرغبة المجمعين في توسيع شراكتهما لتشمل مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وبالتالي الانخراط بشكل كامل في السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي.

وستفتح مذكرة التفاهم هذه آفاق تطوير العديد من مجالات التعاون المتعلقة بالانتقال الطاقوي، ومنها:

الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

الهيدروجين منخفض الكربون

الحد من الغازات المشتعلة وتثمينها

يُشار إلى أن “سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شُكّلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

