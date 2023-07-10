تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 10 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7986 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2552 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1463 دينار، والدولار الكندي 3.6092 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1841 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2792 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3065 دينار، والدينار التونسي 1.5531 دينار، والدرهم المغربي 0.4906 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: