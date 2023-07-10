افتتاح فعاليات معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية بطرابلس

افتتحت أمس الأحد 9 يوليو 2023، بمعرض طرابلس الدولي فعاليات معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الزراعية المحلية والدولية، لعرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية.

كما يشارك في المعرض شركات زراعية ممثلة من دول مصر، تركيا السعودية، كندا، إيطاليا، تونس، فرنسا متخصصة بمجالات المعدات الزراعية، الأسمدة والمبيدات، أنظمة الري والتكنولوجيا الزراعية، الأدوية والأمصال البيطرية.

ويهدف المعرض لتشجيع الاستهلاك المحلي وتعزيز الاقتصاد الزراعي في البلاد، وتمتد فعالياته على مدى 4 أيام، وتعرض فيه المنتجات المستخدمة في الري المستدام، وتكنولوجيا المحاصيل الحديثة إضافة إلى العروض التقديمية للمنتجات الزراعية كالتمور والعسل وغيرها.