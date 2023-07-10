جدل تشعله أموال ليبيا المجمدة في بلجيكا وسط تهديد بالتصعيد

نسرين سليمان

طرابلس – «القدس العربي»: لم تتوقف الصراعات القضائية حول الأموال الليبية المجمدة منذ انتهاء ثورة السابع عشر من فبراير وتمكن الليبيون فيها من التخلص من حكم العقيد الراحل معمر القذافي، حيث لم تمكنهم الظروف السياسية والأمنية الصعبة من الاستفادة من أموالهم المجمدة .

وقبل يومين عاد الجدل بشأن الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية إلى واجهة الأحداث، نهاية الأسبوع، إثر صدور حكمين بتجميد ما يزيد على 15 مليار دولار من الأموال الليبية في قضية رفعها ولي العهد الأمير لوران.

وأثار إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، الجمعة، حكماً بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يورو كلير” في بروكسل ردود فعل واسعة تصاعدت مع قيام المؤسسة الليبية للاستثمار الليبية بنشر بيان تحدثت فيه عن حكم المحكمة، مطلقة تهماً عديدة على الأمير البلجيكي “لوران” .

وأصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، الجمعة، حكماً بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف يوروكلير في بروكسل. كما أصدرت المحكمة حكماً آخر بتأكيد مذكرة التوقيف الدولية ضد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود.

هذان الحكمان كان ينتظرهما ولي العهد البلجيكي الأمير لوران في قضية صندوق التنمية المستدامة الدولي السابق، والذي يطالب بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب خرق ليبيا العقد الموقع في العام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.

وعلى إثر ذلك أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً قالت فيه إن حكم محكمة استئناف بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي “لوران” للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الليبية للاستثمار، في بيان لها، أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة، موضحة أنها لاحظت قبل صدور الحكم بأيام تصريحات للأمير “لوران” يفيد فيها بقرب صدور حكم “مفاجئ” في النزاع القائم مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت المؤسسة أن حكم المحكمة تأجل عدة مرات، حيث كان من المقرر صدوره بتاريخ 2023/06/28، وقامت المحكمة بتأجيل إصدار الحكم لمدة أسبوع، وعادت وأجلت إصداره لمدة يومين، وفق البيان.

وأضافت المؤسسة أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك اليوروكلير بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق البيان.

وأكدت المؤسسة استحالة تمكن الأمير البلجيكي من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير، مشددة على أنها لن تدخر جهداً في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن، حسب البيان.

وقالت المؤسسة إنها سلكت الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، موضحة أنها كلفت مكتب مراجعة دولي راجع جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها وأكد سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها.

ولفتت المؤسسة إلى كون “لوران” قد حاول في 2022 عبر وزارة المالية البلجيكية الحصول على ترخيص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للوصول لأموالها المجمدة في بلجيكا قبل أن يقابل بالرفض بناء على اعتراض المؤسسة، حسب البيان.

ورداً على بيان المؤسسة أيضاً قال محامي دفاع الأمير البلجيكي “لوران” السبت، إن تأكيد دائرة الاتهام في بلجيكا على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية البلجيكية بحق رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية علي محمود، يفند محاولات الجانب الليبي تسييس القضية، مضيفاً أن القادة الليبيين يريدون استخدام النظام المالي الأوروبي، لكنهم يحتقرون سيادة القانون وفق ما يناسبهم”.

ورداً على ذلك، شدد عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، على أهمية حماية أصول المؤسسة في الخارج أمام محاولات “الاستيلاء والنهب”.

وأكد الدبيبة في اجتماعه بمجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها، على ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح البيانات والأرقام للشعب الليبي، قائلاً إن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.

كما وجه الدبيبة بضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية، والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في الخطط.

ونفى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، ضياع أموال الليبيين، قائلاً إن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها؛ إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة، وفق قوله.

وفي تصريحه لـ “القدس العربي”، قال مسؤول الإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، إن هذا الحكم غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجئ المؤسسة بصدور حكم لمصلحته.

ووعدت المؤسسة الليبية للاستثمار بالتصعيد في القضية. وأضاف القريو: “كما راهنا على الإنتربول الذي أنصفنا، سنصعد أيضاً دولياً، وسنفضح مؤامرات السلطات البلجيكية” .

وأكد القريو أن صراع المؤسسة الليبية للاستثمار داخل بلجيكا مع الأمير لوران، الذي تمكن من التأثير على القضاء البلجيكي وانتزع حكماً لمصلحته، مشيراً إلى أن المؤسسة تعوّل على القضاء الدولي المختص، وليس على بلجيكا التي تسعى للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق .

وتعليقاً على ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، في تدوينة عبر فيسبوك: “ليبيا صدر ضدها قرار تحكيمي غير قابل للاستئناف أو الطعن أمام أي جهة بلجيكية أو أوروبية أو دولية، نصحنا آلاف المرات بضرورة التسوية والتفاوض على القيمة دون محاولة التنصل من الحكم أو القرار للأمام بدعاوى ومبررات لا تقدم ولا تؤخر من إلزامية الحكم”.

وأضاف الصغير: “بالتأكيد للأمير البلجيكي نفوذه داخل بلاده، لكن هذا النفوذ يقتصر على محاولات المصادرة والحجز تستند بالأساس إلى حكم قضائي صدر بتواطؤ ليبيين، بعضهم اليوم يتقلد مسؤوليات حكومية ودبلوماسية”، مشيراً إلى أن “محاولات البحث عن مبررات وأعذار لن يزيد المسألة إلا تعقيداً، ولن ينقص من القيمة بل سيزيدها أتعاباً وغرامات ورسوماً إضافية”، مشدداً على أنه “يجب اليوم قبل الغد البدء بمفاوضات الدفع وآلياته وقيمته دون تأخير”.