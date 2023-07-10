إحصائيات حديثة تكشف عن نسبة رفض طلبات الليبيين لتأشيرة شنغن

كشفت إحصائية حديثة رفض قنصليات الدول الأوربية 26.2% من طلبات الليبيين الذي تقدموا للحصول على تأشيرة «شنغن» خلال العام 2022، وهي نسبة مقبولة مقارنة مع دول مغاربية.

وأفاد موقع «فيزا إنفو» المتخصص في إحصاءات «شنغن»، أن الليبيين قدموا ما مجموعه 16 ألفا و543 طلب تأشيرة إلى قنصليات دول شنغن خلال العام الماضي، رفض منها 4327 طلبا.

ورغم عدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا خلال الأعوام الماضية، إلا أن نسبة رفض منح التأشيرات الأوروبية الموحدة كان أقل من دول مجاورة، فبالنسبة للجزائر رفضت طلبات الحصول على تأشير بمعدل 45.8%، وسجلت تونس معدلا مرتفعا بنسبة 29.1% بإجمالي 48 ألفا و909، كما رُفض 39 ألفا و189 طلبا في نيجيريا، و33 ألفا و679 طلبا في إيران، و31 ألفا و271 طلبا في مصر.

وفي قائمة الدول العشر الأولى التي لديها أعلى معدلات رفض تأشيرة «شنغن» للعام 2022، المغرب وروسيا حيث رُفض لديهما 119 ألفا و346 و68 ألفا و753 طلب تأشيرة على الترتيب، بمعدل 15.5% و28.2%، إضافة إلى رفض 121 ألفا و188 طلبا في الهند و120 ألفا و876 طلبا في تركيا بمعدل 18% و15% على الترتيب.(الوسط)