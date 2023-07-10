حجم الاقتصاد الرقمي الهندي سيبلغ التريليون دولار في عام 2025

دعت الحكومة الهندية إلى تقديم عطاءات من الوكالات ذات الصلة، لقياس حجم الاقتصاد الرقمي للبلاد، الذي من المقدر أن ينمو ليصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس، بأن الوكالة ستقدم مسودة بشأن حجم الاقتصاد الرقمي والتوقعات حتى عامي 2029 و2030، بحسب ما ورد في طلب لتقديم العروض، نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المتوقع أن تقوم الوكالة بتقديم مسودة التقرير، وأن تتقدم بعرض للوزارة بحلول نهاية 32 أسبوعاً، وستكون المراجعة النهائية في الأسبوع الـ 34.