أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 10/07/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب237.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب277.08 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب290.27 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب316.66 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب260 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب310 ~315 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~345 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب345 ~365 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.25 ~2.55 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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