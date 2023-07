الحويج يتابع التحضيرات الجارية لانعقاد “اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة”

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اجتماعا الأحد، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.

واطلع الحويج بحسب ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة بفيسبوك، على الترتيبات المتعلقة بكافة القطاعات والمجالات المستهدفة خلال اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة المزمع عقده خلال الفترة القادمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

كما تابع الحويج رؤية الوزارات والمؤسسات في تعزيز التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك مع الجمهورية التونسية مشيرا إلى ضرورة تحديد الأولويات في مجالات التعاون بما يدعم تعزيز العلاقات بين البلدين.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير عام اتحاد الصناعة الليبية ومدير عام الغرفة الليبية التونسية.

المصدر | ‏وزارة الاقتصاد والتجارة + ليبيا الأحرار

