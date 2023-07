الصادرات التونسية.. ليبيا تحتل المركز الأولى في صادرات الفواكه

أفاد المرصد الوطني للفلاحة في تونس، بأنّ السوق الليبية احتلت المركز الأول من الصادرات التونسية للفاكهة بـ 60.5%.

وأضاف المرصد بأنّ ليبيا استوردت 9.9 أطنان من الفواكه التونسية حتى 3 يوليو 2023، مقابل 15 طنًّا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، أي بانخفاض 34.4% في الكمية.

ويُعدّ الخوخ الفاكهة الرئيسية المصدَّرة إلى ليبيا بـ43.4%، من نسبة الصادرات، فيما احتلت السوق الإيطالية المركز الثاني بقيمة 13.1 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أنّ تونس تحافظ على مكانتها في السوق الليبية التي تستوعب وحدها نحو 90% من صادرات الغلال، خاصة الخوخ بوطبقاية الذي يشهد طلبا كبيرا من المستهلك الليبي.

