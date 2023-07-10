ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة، الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن المؤسسة مستعدة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستقرار في ليبيا وتقديم كافة المعلومات والبيانات الضرورية للمستثمرين.

واستعرض خلال الاجتماع الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعين التي تشهد تحسناً ملحوظًا بعد الاستقرار الامني في البلاد، والتأكيد على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية.

وأكد “بن قدارة” على أهمية تعزيز التعاون بين الوطنية للنفط و الشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التأكيد في إطار عمل المؤسسة على خطة رفع الإنتاج إلى 2مليون برميل.

The post “بن قدارة” يشير بأن مؤسسة النفط على استعداد لتوفير الدعم للشركات العالمية التي ترغب في الاستقرار بالبلاد appeared first on قناة تبادل.

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