الاقتصاد تتابع التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأحد 9 يوليو 2023 اجتماعا لمتابعة التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة، للاطلاع على الترتيبات المتعلقة لتعزيز التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، مدير عام اتحاد الصناعة الليبية، مدير عام الغرفة الليبية التونسية، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثروة البحرية، وزارة الصناعة، المصرف الليبي الخارجي، اللجنة الليبية التونسية المشتركة.