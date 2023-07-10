وزير الاقتصاد يصدر قراراً بإنشاء نقطة إستعلام لتسهيل التجارة الخارجية

أصدر رئيس اللجنة العليا لشبكة ليبيا للتجارة (وزير الإقتصاد والتجارة) القرار رقم (3) لسنة 2023م، بشأن إنشاء نقطة إستعلام لتسهيل التجارة الخارجية.

ووفقاً لما تضمنه القرار تهدف الوحدة الرقمية المُنشأة إلى التعرف على العوائق التي تواجه المصدرين والموردين وتلقي استفساراتهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير إنجاز المعاملات والموافقات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية فضلاً عن تسهيل وصول المتعاملين للتشريعات والقرارات المُنظمة للتجارة وتحديثاتها . كذلك تزويد الشركات التجارية بالقرارات والمناشير والتعليمات الصادرة في مجال تنظيم عمليات الإستيراد والتصدير والعبور إلكترونياً.

ووفقاً لما نصت عليه الإجراءات المحلية والدولية في مجال تسهيل وتسيير التجارة الدولية حدد القرار وظائف نقطة الإستعلام والجهات المعنية بتوطين النقطة وكيفية تشغيلها وإدارتها من قبل شبكة ليبيا للتجارة.