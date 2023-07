عملاق النفط والغاز.. «توتال إنرجي» تبدأ بالإنتاج في بحر قزوين بأذربيجان

أعلنت شركة «توتال إنرجي» العملاقة للنفط والغاز بدء الإنتاج في حقل أبشيرون للغاز الواقع في بحر قزوين في أذربيجان، بالشراكة مع شركة «سوكار» الوطنية لإنتاج النفط والغاز.

وأشارت «توتال إنرجي» في بيانها اليوم الإثنين إلى أنّ إطلاق «المرحلة الأولى من تطوير حقل متكثف الغاز الطبيعي» – وهو خليط منخفض الكثافة من سوائل هيدروكربونية على شكل غازات.

واعتبرت «توتال إنرجي» ما يزيد كثيرا من قيمة الغاز – سيقدم قدرة إنتاجية تبلغ أربعة ملايين متر مكعب يوميا من الغاز و12 ألف برميل يومي من متكثف الغاز.

وتربط هذه المرحلة، عند انتهائها، «بئر إنتاج تحت سطح البحر بمنصة جديدة لمعالجة الغاز» في موقع ليس ببعيد من شبه جزيرة أبشيرون، على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق العاصمة باكو وعلى عمق 500 متر تقريبا.

