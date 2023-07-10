ارتفاع طفيف للناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي

ارتفع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1.3 %، مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة زيادة مبيعات التجزئة والاستثمارات في المرافق، وفقاً لبيانات معهد التنمية الكوري.

وأوضحت البيانات أن الاقتصاد الكوري تجاوز أدنى مستوياته مؤخراً على خلفية انتعاش قطاع التصنيع. كما أشارت إلى أن الصناعة التحويلية تظهر بوادر على تحسن الانكماش.

من جهة أخرى، انخفضت صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصر التصدير الرئيسي في كوريا الجنوبية، بنسبة بلغت 28 % على أساس سنوي في يونيو، وسط انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

وارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء خلال شهر مايو بنسبة 3.2% على أساس شهري، وذلك بعد الأداء القوي في قطاعي السيارات والرقائق، بعد أن سجلا نمواً بلغ 8.7 % و4.4% على التوالي.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الـ 9 على التوالي في يونيو، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات بشكل رئيسي، غير أن البلاد سجلت أول فائض تجاري منذ 16 شهراً وفقاً لوزارة الصناعة. وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 6 % على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.