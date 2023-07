“الكبير” يبحث مع سفارة ألمانيا دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”اليوم الاثنين، بمكتبه سعادة

سفير دولة المانيا الإتحادية لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، حيث تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول العديد من المسائل أهمها قرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزير الشفافية، وبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية يونيو 2023.

كما بحث اللقاء، تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية الذي تبناه مصرف ليبيا المركزي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تم ذلك بحضور نائب رئيس البعثة للشؤون الاقتصادية”سيفين كروسبي”، ومسؤولة الشؤون الاعلامية بالسفارة

