عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمقر المؤسسة في طرابلس، الاثنين، اجتماعاً مع لجنة الاستثمار بالمؤسسة.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن الاجتماع تركز على بحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك بعد استقرار إنتاج النفط ورفع القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف.

وتخلل الاجتماع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع النفطي والغازي في ليبيا، والتي تشهد تحسناً ملحوظاً بعد الاستقرار الأمني في البلاد وعودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استغلال هذه الفرص في تحسين الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في البلاد.

وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لتوفير كافة الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في ليبيا، وتقديم كافة المعلومات والبيانات الضرورية اللمستثمرين.

كما أكد بن قدارة على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات العالمية في سبيل تحقيق مصالح الجميع وتنمية الاقتصاد الوطني حيث يأتي هذا التأكيد في إطار عمل المؤسسة على خطة رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل.

The post مؤسسة النفط تبحث الفرص المتاحة للاستثمار في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا