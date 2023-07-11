انخفاض الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 11 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7793 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2678 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1691 دينار، والدولار الكندي 3.6063 دينار ليبي، والليرة التركية 0.183 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2741 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3012 دينار، والدينار التونسي 1.5544 دينار، والدرهم المغربي 0.4894 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: