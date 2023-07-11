بالارقام.. ترتيب المصارف الليبية بحسب الاعتمادات المنفذة في شهر 6 واجمالي سنة 2023

فيما يلي ترتيب المصارف الليبية بحسب الاعتمادات المنفذة في شهر 6 لسنة 2023 حسب تقرير مصرف ليبيا المركزي.

1- مصرف الوحدة

2- مصرف النوران

3- مصرف الجمهورية

4- المصرف التجاري الوطني

5- المصرف الاسلامي الليبي

6- مصرف اليقين

7- مصرف الامان للتجارة و الاستثمار

8- مصرف الخليج الاول الليبي

9- مصرف شمال افريقيا

10- المصرف المتحد للتجارة و الاستثمار

11- مصرف الوفاء

12- مصرف السراي

13- مصرف الصحاري

14- مصرف الاندلس

15- مصرف التضامن

16- المصرف الليبي الخارجي

17- مصرف المتوسط

18- مصرف الواحة

19- مصرف الاجماع العربي

20- مصرف التجارة و التنمية.

المصدر: المؤشر