بالارقام.. ترتيب المصارف الليبية بحسب الاعتمادات المنفذة في شهر 6 واجمالي سنة 2023

فيما يلي ترتيب المصارف الليبية بحسب الاعتمادات المنفذة في شهر 6 لسنة 2023 حسب تقرير مصرف ليبيا المركزي.
1- مصرف الوحدة
2- مصرف النوران
3- مصرف الجمهورية
4- المصرف التجاري الوطني
5- المصرف الاسلامي الليبي
6- مصرف اليقين
7- مصرف الامان للتجارة و الاستثمار
8- مصرف الخليج الاول الليبي
9- مصرف شمال افريقيا
10- المصرف المتحد للتجارة و الاستثمار
11- مصرف الوفاء
12- مصرف السراي
13- مصرف الصحاري
14- مصرف الاندلس
15- مصرف التضامن
16- المصرف الليبي الخارجي
17- مصرف المتوسط
18- مصرف الواحة
19- مصرف الاجماع العربي
20- مصرف التجارة و التنمية.
المصدر: المؤشر
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