نهاية يوليو الجاري.. لقاء مرتقب بين «سوناطراك» وليبيا لبحث عودتها

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» الجزائري توفيق حكار، عن لقاء مرتقب قبل نهاية يوليو الجاري مع السلطات الليبية لبحث العودة الرسمية للشركة الحكومية.

وقال حكار خلال مؤتمر صحفي لإعلان أداء عملاق الطاقة الجزائري خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري، إن الشركة كان لها استثمارات واستكشافات طاقوية في ليبيا.

وتابع حكار أنّ الوضع الأمني غير المستقر في السنوات الماضية دفعها للمغادرة، لكنه استدرك بالقول إنّ «هناك مشاورات مع الجانب الليبي للعودة».

ويوم 4 يونيو الماضي أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب رغبة الجزائر للمساهمة والاستثمار في قطاع ‎النفط والغاز في ‎ليبيا، والعودة لاستكمال الأنشطة في القطع الاستكشافية التي تحصّلوا عليها في جولة الاستكشاف السابقة.

